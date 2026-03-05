Castlevania: Belmont's Curse non sarà un roguelike

HQ

Durante l'evento Sony del mese scorso, Konami ha offerto una grande sorpresa annunciando Castlevania: Belmont's Curse, il primo nuovo gioco della serie dopo dodici anni (quando lo sviluppatore spagnolo Mercury Steam ha rilasciato Castlevania: Lords of Shadow 2).

Tuttavia, dato che è passato così tanto tempo e che Belmont's Curse viene sviluppato in collaborazione con Motion Twin e Evil Empire, molti sospettavano che la serie sarebbe salita sul carro dei roguelike, dato che avevano già realizzato Dead Cells e pubblicato The Rogue Prince of Persia lo scorso anno. Ma non tutti ne sono stati contenti, e ciò che i fan sembrano desiderare di più è un Castlevania più tradizionale nello stesso stile dei giochi che l'ex veterano Konami Koji Igarashi faceva.

Konami apparentemente ha notato questo problema, e il loro responsabile della comunicazione Tommy Williams ha ora negato queste preoccupazioni in una dichiarazione a The Verge:

"Castlevania Belmont's Curse è un gioco d'azione ed esplorazione 2D in cui i giocatori possono esplorare liberamente vaste mappe elaboratamente realizzate. Non è un roguelike o un gioco roguelite."

La descrizione sembra sicuramente ciò che la community chiede e si adatterebbe anche a un gioco come Castlevania: Symphony of the Night. Quindi c'è la possibilità che questo sia il ritorno da sogno che tutti speravamo.

Detto ciò, vorremmo sottolineare che Konami ha anche dichiarato, in occasione dell'annuncio di Belmont's Curse, che questo è solo "l'inizio di numerosi nuovi prodotti intorno a Castlevania", quindi ci saranno altri di questo in arrivo - alcuni dei quali potrebbero benissimo essere roguelike, perché dopotutto, sembra una combinazione che funzionerebbe bene, Non è vero?