Castlevania: Belmont's Curse offre un sacco di frustate e turisti francesi nel nuovo trailer

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Konami aveva in serbo una sorpresa bomba a febbraio quando annunciò il ritorno di Castlevania. Insieme a Evil Empire e Motion Twin, stanno ora sviluppando Castlevania: Belmont's Curse, in cui useremo l'cimelio della famiglia Belmont, il Vampire Killer, per frustare attraverso Parigi.

Ora possiamo vedere un po' di più del gioco tramite un nuovo trailer, completo di commenti degli sviluppatori che spiegano ciò che stiamo vedendo. Ci viene offerto un rivisito deliziosamente elegante della capitale francese, tra cui un tour di Notre Dame e un incontro con un'eroina storica francese che siamo assolutamente certi riconoscerete...

Purtroppo, non abbiamo ancora una data di uscita, quindi torniamo al vago "2026" per PC, PlayStation 5, Switch 2 e Xbox Series S/X.