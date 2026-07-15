Castlevania: Belmont's Curse per lanciare su Nintendo Switch contemporaneamente alle altre piattaforme

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Il mese scorso, come uno dei tanti annunci visti durante la settimana del Summer Game Fest, è stato rivelato che Castlevania: Belmont's Curse, il nuovo gioco degli sviluppatori di The Rogue Prince of Persia e Dead Cells di Evil Empire e Motion Twin, uscirà il 15 ottobre. Almeno, all'epoca era confermato che il gioco sarebbe arrivato in quella data su Xbox Series X/S, PS5 e PC.

Ora, come confermato dall'account ufficiale di Castlevania, è stato rivelato che anche le versioni Nintendo Switch e Switch 2 del gioco saranno disponibili nella stessa data. Anche i preordini per la versione fisica sono stati aperti da oggi, ma si nota che la disponibilità può variare a seconda del rivenditore da cui ordini.

I preordini per la versione digitale del gioco saranno annunciati in un secondo momento. Attualmente non è chiaro se sarà una versione fisica completa per Castlevania: Belmont's Curse sulle piattaforme Switch, o se sarà una tessera di gioco. Ma, con il gioco che arriverà sulla Switch originale, è probabile che i fan dei media fisici avranno una piccola vittoria su questo fronte.