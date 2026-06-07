Castlevania: Belmont's Curse sarà lanciato a ottobre

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Konami ha rubato la scena di una vetrina all'inizio di quest'anno, quando la compagnia giapponese era presente per condividere notizie su tantissimi giochi in arrivo, incluso il appena annunciato, all'epoca, Castlevania: Belmont's Curse.

Questo è un Metroi... Castlevania si proietta fino in fondo, il che significa aspettarti di esplorare progressivamente un mondo, guadagnando nuovi oggetti e potenziamenti che ti permettono di raggiungere nuove aree, con l'ambientazione di un enorme castello abitato da una schiera di vampiri succhiasangue e spregevoli. Naturalmente, come suggerisce il nome, il protagonista di questa avventura non ama affatto i vampiri, con Rose Belmont che ricopre il ruolo principale di questo progetto tanto atteso.

Con un nuovo trailer ora disponibile, è stato confermato che Castlevania: Belmont's Curse uscirà tra qualche mese, su PC, PS5 e Xbox Series X/S il 15 ottobre. Curiosamente, il logo Nintendo Switch mancava nelle informazioni sulla data di uscita, suggerendo che i giocatori sulla piattaforma ibrida di Nintendo non potranno partecipare al divertimento fin dal primo giorno.

Tenendo questo a mente, guarda il nuovo trailer di Castlevania: Belmont's Curse qui sotto.