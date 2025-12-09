CatchMaker è un'avventura che cattura e abbina gli insetti

Una delle tante rivelazioni al Wholesome Snack Showcase è stata l'annuncio di un nuovo progetto indie da parte dello sviluppatore Grand Duck Games. Conosciuta come CatchMaker, questa è un'avventura 3D che cattura e abbina insetti che invita i giocatori a fare amicizia con gli isolani solari mentre si scopre il misterioso passato della propria famiglia.

Questa avventura aggiungerà la dinamica extra di poter catturare una vasta gamma di creature e creature diverse, mentre si compete in minigiochi con questi insetti per determinarne i loro interessi e preferenze. Da qui, devi abbinare gli insetti e trovare il partner perfetto.

Non è ancora stata fornita una data di uscita per CatchMaker, ma puoi vedere alcuni primi scorci del gioco qui sotto.