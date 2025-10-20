Cate Blanchett abbandona l'Oscar per le orchidee mentre cerca di salvare i semi

HQ

Cate Blanchett sarebbe considerata da molti la regina di Hollywood, e ora sta collaborando con i reali del Regno Unito per proteggere i semi come parte di un progetto di conservazione in cui dice di essersi "imbattuta" di recente.

Prendendosi un po' di tempo per interpretare una serie di personaggi, Blanchett spera ora di aiutare a proteggere miliardi di semi conservati presso la Millennium Seed Bank di Kew nel giardino botanico di Wakehurst nel Sussex. Blanchett vive vicino al giardino, che quest'anno festeggia il suo 25° anniversario.

«Davvero, mi sono imbattuto in Wakehurst. Ero semplicemente in soggezione del paesaggio e mi sento sempre rigenerata stando nel mondo naturale", ha detto alla BBC. "E poi ho scoperto la banca dei semi, e sono rimasto letteralmente sbalordito dal lavoro che si svolge qui... e ho pensato, tutto ciò che posso fare per essere connesso ad esso, l'ho trovato così stimolante".

Il progetto di conservazione è stato avviato nel 2000 dall'allora principe di Galles e ora re Carlo III. Sta collaborando con Blanchett per un nuovo podcast sui semi e la loro importanza chiamato Unearthed: The Need For Seeds with Cate Blanchett.

