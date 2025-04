Cate Blanchett è "seria" riguardo all'abbandono della recitazione

HQ

Mentre alcuni attori come Samuel L. Jackson, Robert De Niro e Morgan Freeman non hanno rallentato le loro apparizioni come attori anche quando raggiungono i loro anni del crepuscolo, sembra che non tutti gli attori o le attrici di tutto rispetto abbiano intenzione di continuare fino allo sfinimento. Cate Blanchett, per esempio, vuole farci sapere che ha altre cose che vuole fare nella sua vita.

Parlando con Radio Times (tramite The Standard), Blanchett ha parlato di smettere di recitare ad un certo punto. "La mia famiglia alza gli occhi al cielo ogni volta che lo dico, ma lo dico sul serio. Sono seriamente intenzionata a smettere di recitare", ha detto. "[Ci sono] un sacco di cose che voglio fare nella mia vita".

Blanchett ha recentemente recitato al fianco di Michael Fassbender in Black Bag di Steven Soderbergh. Blanchett, che ora ha 55 anni, ha detto di aver passato molto tempo a "sentirsi a proprio agio con la sensazione di sentirsi a disagio".

Se la Blanchett dovesse lasciare il cinema e la recitazione domani, lascerebbe dietro di sé una filmografia che pochi potrebbero mai sperare di eguagliare. E c'è anche Borderlands. Scherzi a parte, se si licenziasse, sarebbe una mossa comprensibile, ma che probabilmente lascerebbe molti fan devastati.

