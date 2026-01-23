Cate Blanchett, Scarlett Johansson, Vince Gilligan e centinaia di creatori di film e TV si uniscono alla campagna anti-IA

HQ

Hollywood e le aziende tecnologiche di IA non sono più d'accordo da tempo. Non ci vogliono più di pochi secondi per capire perché gli artisti che dedicano la vita a un mestiere non siano molto contenti quando le aziende cercano di vendere imitazioni a basso costo senza permesso. Ora, una nuova campagna vede centinaia di attori, sceneggiatori, registi e altri di Hollywood iscriversi per sostenere la causa dell'applicazione del copyright e della prevenzione delle opere rubate dalle grandi aziende tecnologiche.

Scarlett Johansson, Cate Blanchett, il creatore di Breaking Bad Vince Gilligan, Common, Joseph Gordon-Levitt, MGMT, Olivia Munn e altri si uniscono a centinaia di loro colleghi creativi nel sostenere la campagna. Johansson in particolare combatte da tempo contro le ricreazioni con l'IA, dato che nel 2024 si è espressa contro l'uso della sua immagine in un video virale che utilizzava anche le immagini di importanti celebrità ebree per una finta campagna antisemitista.

"La comunità creativa americana è l'invidia del mondo e crea posti di lavoro, crescita economica ed esportazioni", recita la dichiarazione sul sito di Stealing Isn't Innovation. "Ma invece di rispettare e proteggere questo prezioso bene, alcune delle più grandi aziende tecnologiche, molte sostenute da private equity e altri finanziatori, stanno utilizzando il lavoro di creatori americani per costruire piattaforme di IA senza autorizzazione o rispetto per la legge sul copyright. Artisti, scrittori e creatori di ogni tipo si uniscono con un messaggio semplice: rubare il nostro lavoro non è innovazione. Non è un progresso. È un furto - semplice e chiaro... Possiamo avere un'IA avanzata e in rapido sviluppo e garantire il rispetto dei diritti dei creatori."

Quindi, l'appello non è per un ban totale dell'IA, ma piuttosto per uno che rispetti più i desideri dei creatori che i capricci degli utenti casuali. Le regolamentazioni sull'IA sembrano ancora molto indietro rispetto alla velocità della tecnologia, ma forse presto saranno costrette a recuperare.