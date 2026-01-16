Cate Blanchett tornerà nel ruolo di Valka nel sequel live-action di How to Train Your Dragon

La versione live-action How To Train Your Dragon 2 ha appena aggiunto una grande attrice nel cast. Uno che conosce anche bene il franchise. Cate Blanchett tornerà nel ruolo di Valka nella seconda versione live-action dei classici animati di DreamWorks.

Questo arriva tramite The Hollywood Reporter, che afferma anche che Dean DeBlois tornerà come sceneggiatore, regista e produttore esecutivo del prossimo film. Valka, il personaggio interpretato da Blanchett, è la madre da tempo scomparsa di Hiccup (interpretato da Mason Thames nel film live-action e da Jay Baruchel in quello animato). È un po' uno spoiler dire che la trovano nel film successivo, ma d'altra parte è uscito nel 2014.

Il primo live-action How to Train Your Dragon è riuscito a incassare 636 milioni di dollari in tutto il mondo, quindi è chiaro che Universal Pictures vede molto potenziale nel rilanciare queste storie. Attualmente, Universal ha fissato l'11 giugno 2027 come data di uscita per il live-action How To Train Your Dragon 2.