Catfish: La serie TV cancellata da MTV

Catfish, il programma televisivo che esaminava le relazioni online e chiedeva se le persone dietro di esse fossero davvero chi dicevano di essere, è stato cancellato da MTV.

Secondo Variety, MTV permetterà ai produttori dello show di acquistarlo altrove, ma non avrà una casa sulla rete in futuro oltre alle repliche di vecchi episodi. Originariamente a partire da un film del creatore Nev Schulman, Catfish è iniziato come un documentario che segue l'esperienza di Schulman con un cosiddetto Catfish.

Il documentario ha coniato il termine e la serie che è seguita ha esplorato ulteriormente le persone che vengono ingannate online. Gli spin-off sono stati generati anche in tutto il mondo, tra cui Regno Unito, Brasile, Colombia e Cile.

Dovremo vedere se Catfish come show televisivo ha un futuro su un'altra rete, ma l'eredità vivrà nel linguaggio di Internet per gli anni a venire.

