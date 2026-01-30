Catherine O'Hara, star di Mamma Perso Aereo, Schitt's Creek e The Last of Us è morta

HQ

Conosco Catherine O'Hara solo come Kate McCallister nei primi due film di Mamma Ho perso l'aereo e come Gail Lynden nella seconda stagione di The Last of Us, ma l'attrice vincitrice di due Emmy è stata in molti film e serie TV amati durante la sua carriera, che si è estesa per 50 anni. Ecco perché sono sicuro che il telegiornale di stasera colpirà molto molti.

TMZ e Variety hanno ricevuto conferma che Catherine O'Hara è morta oggi all'età di 71 anni. È stato detto loro che O'Hara è morto dopo una breve malattia.

Riposa in pace, Catherine.