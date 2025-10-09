Cattura The SpongeBob Movie: Search for SquarePants per un altro assaggio delle Teenage Mutant Ninja Turtles

HQ

Se avete intenzione di andare al cinema questo dicembre per vedere The SpongeBob Movie: Search for SquarePants, potreste essere felici di sapere che il film sarà supportato da un cortometraggio animato prima del suo inizio che si concentra sul Teenage Mutant Ninja Turtles, in particolare sul cast più giovane che è stato introdotto nel recente Mutant Mayhem film.

Questo non sarà un trailer per il prossimo film della serie, ma piuttosto un cortometraggio autonomo completo che fa la parodia di Home Alone 2: Lost in New York. Si chiama Teenage Mutant Ninja Turtles: Chrome Alone 2 - Lost in New Jersey e, per quanto riguarda ciò che offrirà, puoi vedere un teaser per il corto qui sotto.

Vede Leo, Raph, Mikey e Donny fare degli acquisti natalizi dell'ultimo minuto e poi procedere a scoprire che ora sono i soggetti di una linea di merchandising che non hanno accettato, portandoli a dover andare nel New Jersey per ottenere alcune risposte.

The SpongeBob Movie esce il 19 dicembre se vuoi guardare questo corto.