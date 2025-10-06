HQ

Per quanto io ami Il cigno nero, Requiem per un sogno e The Wrestler, non c'è modo di sfuggire al fatto che Darren Aronofsky ci ha ripetutamente detto che ci odia attraverso diversi film, storie e trucchi e manovre drammaturgiche. La sua avversione, raramente molto timida, per l'umanità e i suoi lati oscuri è stata apertamente e crudamente criticata, esposta e ritratta in un modo che spesso ha creato in me come spettatore una sensazione di disagio difficile da definire. Quando in Noah and Mother ha anche dato sia uno che 2000 stivali alle credenze collettive e al potere della religione sull'uomo, ho pensato per me stesso che non avremmo mai visto un film con un messaggio un po' meno deprimente del talentuoso Aronofsky. Ma mi sbagliavo. C'è un intrattenitore polposo, un po' rozzo e divertente sotto la dura superficie e Darren, attraverso questo adattamento dell'acclamato libro di Charlie Huston, ha realizzato il suo film più spensierato di sempre.

Inizialmente, il buon Butler è un po' troppo impegnato a sembrare sexy, ma non appena inizia il secondo atto, scambia la sua cosa di Elvis con un'intensità pura e cruda che funziona davvero. Nell'ultima mezz'ora, è in fiamme.

Caught Stealing non è un film di popcorn. Non sono esattamente Marky Mark e The Rock che, attraverso circostanze sfortunate, si mettono nei guai con i rappresentanti della triplice mafia. Non lo è. Darren sa ancora come costruire l'inquietudine e creare personaggi con profondità, sfumature e quella vulnerabilità torturata e oscura che rende The Wrestler in particolare così incredibilmente buono. La storia si svolge a Brooklyn, New York. L'anno è il 1998 e seguiamo il giovane Hank, un barista sostituto che, due anni prima, ha condannato la sua fulminea carriera di star del baseball guidando ubriaco una Pontiac contro un palo del telefono. Hank soffre i demoni dell'incidente, affogando i suoi effetti sulla sua sanità mentale nell'alcol e nella birra e sperando che un giorno i suoi amati San Francisco Giants arrivino alle finali delle MLB World Series. Al suo fianco c'è la sua fidanzata Yvonne (Zoë Kravitz), che cerca disperatamente di convincerlo a smettere di bere, a smettere di angosciarsi per "ciò che avrebbe potuto essere" e a cercare di vivere nel presente, il tutto mentre il suo vicino di casa e nuovo amico Russ spaccia droga in volumi che farebbero sudare d'invidia lo stesso Escobar.

Hank, tuttavia, non sa nulla degli affari di Russ e così accetta ingenuamente di prendersi cura del suo gatto mentre torna a casa a Londra per partecipare al funerale di suo padre. Qualcosa che non avrebbe mai dovuto fare, ovviamente, dato che sia la mafia ebraica che la mafia russa sono alla ricerca di ingenti somme di denaro nascosto per la droga su cui Russ ha messo le mani, e che ha nascosto. Quando tutti scoprono che è Hank ad avere la chiave dell'appartamento di Russ con la merda di gatto e quindi la chiave della scorta di soldi, inizia un gioco del gatto e del topo di proporzioni sproporzionate in cui Hank, sotto pressione, deve ora usare tutta la sua astuzia per fuggire con la sua vita.

Annuncio pubblicitario:

L'estetica degli anni '90 e la musica punk/hardcore incorniciano questo elegante thriller davvero bene.

Come previsto, e come nel libro, Darren Aronofsky lascia che New York agisca come terzo personaggio, scegliendo di esporre il suo macabro ventre piuttosto che costruire quell'immagine noiosamente romanzata della città che abbiamo visto nell'ultimo fiasco drammatico di Spike Lee, tra gli altri. La Brooklyn del 1998 è qui fatiscente, sporca, rumorosa, disordinata e piena zeppa di personaggi e persone moralmente corrotte e per lo più ubriache. Aronofsky dipinge con un pennello più largo di quanto non faccia di solito in modo drammatico, e permette alla violenza in Caught Stealing di mantenere una sorta di tono più leggero e gentile di quanto mi sarei aspettato, anche se ci sono alcune scene grafiche che coinvolgono molto sangue e vere e proprie esecuzioni di massa. Si nota il fatto che, come regista, non è abituato a filmare scontri a fuoco e anche se le sue scene di inseguimento, a piedi e in auto, attraverso New York offrono un sacco di brividi, ritmo e un ottimo montaggio, ci sono parti di questo film che sembrano comiche nella loro violenza, ma hanno lo scopo di lasciare un'impressione e influenzare me come spettatore a un livello più profondo. In particolare, un colpo di scena alla fine del primo atto sembra strutturalmente fuori luogo ma anche emotivamente strano poiché l'accumulo manca di peso emotivo. Il risultato di questo colpo di scena influenza l'intera storia del film, ma non sembra mai così avvincente o narrativamente tangibile fino alle scene che seguono in cui io, come membro del pubblico, vengo in qualche modo manipolato, che è forse la parte peggiore di Caught Stealing.

Ci sono un sacco di omicidi e anche se Darren non è particolarmente bravo in quel tipo di violenza, in termini di narrazione, questo è un film emozionante e crudo nel modo giusto.

Detto questo, Caught Stealing è un buon film. È un thriller veloce, sporco, crudo, emozionante, denso e divertente di cui abbiamo bisogno molto di più nel clima cinematografico di oggi. Aronofsky mescola True Romance con Uncut Gems e offre un ritmo che è difficile non amare. Non ha alcuna possibilità contro The Wrestler e Black Swan in termini di momenti migliori, ma è comunque più acuto sia di Noah che di The Whale e di un thriller da non perdere.

Annuncio pubblicitario: