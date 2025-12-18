Causa della morte resa nota per Rob Reiner e sua moglie
Il medico legale della contea di Los Angeles ha confermato la causa della morte.
Il medico legale della contea di Los Angeles ha confermato che il regista Rob Reiner e sua moglie, la fotografa Michele Singer Reiner, sono morti per molteplici ferite da taglio tagliente, classificando la loro morte come omicidio.
Secondo i documenti ufficiali resi pubblici giovedì, entrambi i decessi sono avvenuti domenica 14 dicembre, giorno in cui i loro corpi sono stati scoperti nella casa della coppia nel quartiere Brentwood di Los Angeles.
Informazioni su Nick Reiner, 32 anni
Il loro figlio, Nick Reiner, 32 anni, è stato arrestato più tardi quel giorno e da allora è stato accusato di due capi d'accusa di omicidio di primo grado, insieme a un'accusa speciale di uso di coltello. Mercoledì è comparso brevemente in tribunale ma non ha dichiarato patteggiamento. Indossando un giubbotto di prevenzione del suicidio e delle restrizioni, parlò solo una volta, riconoscendo il suo diritto a un processo rapido. La sua udienza è fissata per il 7 gennaio.
I tributi continuano ad arrivare da tutta Hollywood. La tragedia ha anche ritardato l'uscita dell'ultimo progetto di Rob Reiner, un film concerto con Spinal Tap che si esibiscono a Stonehenge, mentre il mondo del cinema piange una delle sue figure più influenti.