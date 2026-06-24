CD Projekt Red avverte dei giochi generati dall'IA

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Il co-CEO di CD Projekt Red, Michał Nowakowski, ha dichiarato che stanno arrivando giochi completamente generati dall'IA. Ma, continuando, dubita che quel modello avrà successo, come riportato da Tweak Town.

Nowakowski ha ricordato una conversazione con il fondatore di uno studio principalmente basato sull'intelligenza artificiale.

"Posso avere 40 prototipi in una settimana, tra due settimane posso avere cinque giochi che ho scelto saranno i migliori e, tra tre settimane, lancerò davvero un gioco."

Per Nowakowski, inondare il mercato di prodotti generati dall'IA non sembra una formula vincente.

Jack Buser di Google ha recentemente affermato che circa 9 sviluppatori su 10 di giochi stanno già utilizzando strumenti basati su IA. E Tim Sweeney di Epic Games ha detto che l'integrazione dell'IA diventerà così universale che i requisiti di divulgazione saranno inutili.

Per i giocatori, la vera preoccupazione è la saturazione delle piattaforme. Steam già fatica con la scoperta, e se gli studi riescono a distribuire 5 giochi in 3 settimane, il problema peggiora notevolmente e i giochi davvero buoni vengono sepolti sotto una montagna di "schifezza dell'IA".