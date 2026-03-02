CD Projekt Red conferma che ci rivedremo The Witcher 4 quest'estate

HQ

L'anno scorso, all'Unreal Fest, CD Projekt Red ha mostrato un primo sguardo a The Witcher 4. All'inizio, i fan pensavano che fosse un gameplay di Ciri che attraversa Kovir, inizia una missione e si avventura a piedi in una piccola città. Tuttavia, è stato confermato che si tratta di una demo tecnica creata per mostrare come può apparire il gioco con la potenza di UE5.

In un nuovo podcast di AnsweRED, gli sviluppatori di CD Projekt Red hanno confermato che vedremo ancora di più di The Witcher IV quest'anno, sempre all'Unreal Fest, che si terrà dal 16 al 18 giugno. Speriamo di non vedere semplicemente un'altra demo tecnologica pre-renderizzata, perché se il gioco uscirà presto speriamo davvero di avere un'idea di come potrebbe apparire su PC, PS5 o Xbox Series console.

Nello stesso podcast, come ripreso dal media polacco PPE.pl, CD Projekt Red ha confermato alcune nuove funzionalità per la protagonista Ciri in The Witcher 4. Può immergersi in profondità sott'acqua nel gioco, oltre a lanciare incantesimi mentre corre e si muove. Inoltre, c'è un pulsante dedicato per il salto nel gioco, e visto che è evidenziato probabilmente possiamo aspettarci maggiore verticalità nei movimenti. È chiaro che Ciri sarà molto più agile di Geralt, ma forse c'è un compromesso che non abbiamo ancora visto.