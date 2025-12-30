CD Projekt Red ha ora venduto GOG.com

HQ

Il gaming su PC oggi può essere sinonimo di Steam, ma ci sono diverse alternative con i loro punti di forza. Tra questi ci sono l'Epic Games Store, dove gli acquisti dei giochi generano maggiori entrate per gli sviluppatori, e GOG, noto per offrire titoli senza DRM che puoi giocare e possedere per sempre dopo l'acquisto.

Quest'ultimo è di proprietà di CD Projekt Red, che ha portato alla pubblicazione dei loro giochi su GOG, e molti hanno scelto di acquistare la serie The Witcher, tra le altre, da qui per evitare DRM e altre restrizioni. Ma ora GOG afferma che CD Projekt Red ha venduto il servizio. Fortunatamente, il nuovo proprietario è completamente coinvolto in GOG, poiché si tratta del cofondatore dello studio e del servizio, Michał Kiciński. Sul loro sito web scrivono:

"Crediamo che i giochi che ci hanno plasmati meritino di restare vivi: facili da trovare, comprare, scaricare e giocare per sempre. Ma il tempo è fastidiosamente buono a cancellarli. I diritti si confondono, la compatibilità si rompe, le build scompaiono e una serata di nostalgia spesso si trasforma in una sessione di risoluzione dei problemi. Questa è la differenza tra 'Sto giocando oggi' (il gioco continua a vivere) e 'Un giorno giocherò' (il gioco muore).

Come ha detto Michał: 'GOG rappresenta libertà, indipendenza e vero controllo.' "

CD Projekt Red continuerà a collaborare strettamente con GOG e non sembra esserci alcuna discussione su un deterioramento. Al contrario, mirano a diventare ancora migliori nel lasciarti possedere i tuoi giochi:

"Questo nuovo capitolo riguarda il raddoppiare quella visione. Vogliamo fare di più per preservare i classici del passato, celebrare i giochi di spicco di oggi e contribuire a plasmare i classici di domani, inclusi nuovi giochi con vero spirito retrò.

Prima di tutto, il sistema senza DRM è più centrale che mai in GOG. La tua libreria resta tua da godere: stesso accesso, stessi installatori offline, stesso senso di proprietà. I tuoi dati restano su GOG, e GOG GALAXY resta opzionale."

In generale, almeno sulla carta, sembra un buon cambiamento che rende quella che forse è la piattaforma più amica del mondo dei videogiochi ancora migliore. Qual è la tua opinione su GOG e questa acquisizione?