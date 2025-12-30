CD Projekt Red ha ora venduto GOG.com
Ma non temere, pensiamo che la maggior parte di voi approverà il nuovo proprietario che conosce questo servizio più di quasi chiunque altro.
Il gaming su PC oggi può essere sinonimo di Steam, ma ci sono diverse alternative con i loro punti di forza. Tra questi ci sono l'Epic Games Store, dove gli acquisti dei giochi generano maggiori entrate per gli sviluppatori, e GOG, noto per offrire titoli senza DRM che puoi giocare e possedere per sempre dopo l'acquisto.
Quest'ultimo è di proprietà di CD Projekt Red, che ha portato alla pubblicazione dei loro giochi su GOG, e molti hanno scelto di acquistare la serie The Witcher, tra le altre, da qui per evitare DRM e altre restrizioni. Ma ora GOG afferma che CD Projekt Red ha venduto il servizio. Fortunatamente, il nuovo proprietario è completamente coinvolto in GOG, poiché si tratta del cofondatore dello studio e del servizio, Michał Kiciński. Sul loro sito web scrivono:
"Crediamo che i giochi che ci hanno plasmati meritino di restare vivi: facili da trovare, comprare, scaricare e giocare per sempre. Ma il tempo è fastidiosamente buono a cancellarli. I diritti si confondono, la compatibilità si rompe, le build scompaiono e una serata di nostalgia spesso si trasforma in una sessione di risoluzione dei problemi. Questa è la differenza tra 'Sto giocando oggi' (il gioco continua a vivere) e 'Un giorno giocherò' (il gioco muore).
Come ha detto Michał: 'GOG rappresenta libertà, indipendenza e vero controllo.' "
CD Projekt Red continuerà a collaborare strettamente con GOG e non sembra esserci alcuna discussione su un deterioramento. Al contrario, mirano a diventare ancora migliori nel lasciarti possedere i tuoi giochi:
"Questo nuovo capitolo riguarda il raddoppiare quella visione. Vogliamo fare di più per preservare i classici del passato, celebrare i giochi di spicco di oggi e contribuire a plasmare i classici di domani, inclusi nuovi giochi con vero spirito retrò.
Prima di tutto, il sistema senza DRM è più centrale che mai in GOG. La tua libreria resta tua da godere: stesso accesso, stessi installatori offline, stesso senso di proprietà. I tuoi dati restano su GOG, e GOG GALAXY resta opzionale."
In generale, almeno sulla carta, sembra un buon cambiamento che rende quella che forse è la piattaforma più amica del mondo dei videogiochi ancora migliore. Qual è la tua opinione su GOG e questa acquisizione?