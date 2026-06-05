CD Projekt Red rivela nuove informazioni sulla sua nuova IP Project Hadar

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Project Hadar è il più grande punto interrogativo di CD Projekt Red mentre guardiamo al futuro dei suoi giochi. Sappiamo che c'è una nuova trilogia di The Witcher, oltre a un sequel di Cyberpunk, ma non sappiamo cosa aspettarci da Project Hadar. O almeno, lo eravamo.

Un nuovo annuncio di lavoro (rilevato da GamesRadar) per un direttore di ingegneria ci ha dato qualche dettaglio in più su Hadar. Non si fa problemi a dirci che il lavoro sarà focalizzato su Project Hadar, perché cerca qualcuno che "aiuti a spingere i limiti per il prossimo gioco immersivo nel mondo degli Hadar."

Hadar è descritto come un'"esperienza emotiva, open-world, che rimarrà impressa ai giocatori." Considerando che gli ultimi due giochi CD Projekt Red sono stati proprio questi, non ci sorprende vedere Hadar seguire lo stesso schema.

Inizialmente annunciato nel 2022 come nelle primissime fasi del processo creativo. Speriamo che Project Hadar abbia fatto progressi significativi da allora. La dimensione del team di Hadar non è nemmeno lontanamente paragonabile a quella dei team di Witcher e Cyberpunk di CD Projekt Red, ma l'aura di mistero che circonda il progetto ci mantiene interessati, anche se ancora non ne sappiamo molto.