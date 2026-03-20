CD Projekt Red scala The Witcher 4 con quasi 500 sviluppatori che ci lavorano

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La scorsa estate abbiamo avuto il nostro primo assaggio di come potrebbe essere The Witcher 4 quando uscirà. Rispetto al trailer cinematografico dei Game Awards 2024, la demo Unreal Tech non sembrava troppo diversa e, anche se non era un gameplay vero e proprio, mostrava una bellezza visiva difficile da dimenticare.

Secondo Michał Nowakowski, co-CEO di CD Projekt Red, è su questo che molti nuovi sviluppatori si stanno concentrando con The Witcher 4. "Nell'ultimo anno più di 220 sviluppatori si sono uniti ai nostri team. La maggior parte dei nuovi assunti sta lavorando su The Witcher 4, dove aiutano a migliorare la qualità e a scalare soluzioni presentate nella tech demo di Unreal Fest in tutto il gioco," ha detto, parlando dei team di sviluppo.

Oltre a rendere il gioco bello da vedere, questi 499 sviluppatori che lavorano su The Witcher 4 stanno contribuendo a dare vita al gioco in molti altri modi. Non abbiamo ancora una data di uscita o una finestra di lancio per il gioco, ma con così tanti sviluppatori che bruciano l'olio di mezzanotte, speriamo di sapere presto di più su un lancio.

Guardando il grafico dei team di sviluppo, vediamo che ci sono ben oltre 100 sviluppatori che stanno portando il sequel di Cyberpunk 2077 nella fase di pre-produzione, 71 sviluppatori che lavorano su Project Sirius, 26 che creano Project Hadar - ora nella fase concettuale - 169 persone su Shared Services e 19 sviluppatori inseriti su progetti etichettati come Altro.