CD Projekt Red spiega perché hanno deciso di mettere tutto Cyberpunk 2077 su una scheda per Switch 2

HQ

Un fenomeno che ci verrà presentato con Switch 2 è la cosiddetta Game-Key Card. È un nuovo tipo di gioco fisico che sembra stia diventando piuttosto standard per il formato. Ma... Non contengono un gioco, sono solo una sorta di chiave che ti permette di scaricare il contenuto.

Quindi, il giorno in cui tutti i server saranno chiusi, non potrai più giocare a questi titoli (se non li hai già scaricati) perché la scheda non contiene nulla. Ci sono delle eccezioni, tuttavia, e la più notevole proviene da CD Projekt Red. Stanno rilasciando forse il titolo più spettacolare per Switch 2, vale a dire Cyberpunk 2077 in una versione che sembra addirittura essere migliore dell'edizione Steam Deck.

Le dimensioni del gioco significano che ha bisogno di una cartuccia per un totale di 64 gigabyte; Ma nonostante ciò, lo studio ritiene importante offrire giochi fisici che includano effettivamente il gioco e non solo una chiave. In un'intervista con The Game Business, il vicepresidente dello sviluppo aziendale dello studio, Jan Rosner, spiega il loro ragionamento, affermando che cercano di "guardare a queste cose come giocatori noi stessi" e continua:

"La memoria interna era molto più bassa di quella attuale. Un gioco come The Witcher 3 occuperebbe fino all'80% della tua memoria interna se non disponi di una scheda di memoria esterna. Ma... Un'esperienza plug and play è davvero una cosa fantastica. Abbiamo già visto dallo Switch originale che i giocatori Nintendo sono piuttosto ricettivi a questo. Era un obiettivo che volevamo raggiungere abbastanza presto".

Rosner afferma anche che i giocatori Nintendo si preoccupano molto dei giochi fisici e, sebbene avrebbero potuto optare per un Game-Key Card, è stato deciso che includere il gioco sulla scheda era la cosa giusta da fare:

"Ma ancora una volta, è particolarmente importante per il pubblico Nintendo. Forse avremmo potuto farla franca, ma c'è un punto? La cosa giusta da fare era quella di farlo uscire sulla cartuccia con un'esperienza plug and play".

Cosa ne pensa? Ti interessa se è un Game-Key Card o se il gioco è effettivamente sulla tua carta, o non ti interessa?