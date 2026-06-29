CD Projekt sta cambiando nome in CD Projekt Red per rispecchiare il suo famoso studio di sviluppo

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Sebbene molti conoscano il nome CD Projekt Red, potrebbe sorprendere alcuni sapere che questo vale solo per lo sviluppatore di titoli acclamati e immensamente popolari come The Witcher 3: Wild Hunt e Cyberpunk 2077. Il nome della principale azienda polacca è semplicemente CD Projekt, ma presto cambierà.

Secondo la pubblicazione finanziaria polacca Bankier.pl, CD Projekt ha deciso di rinominarsi CD Projekt Red, per rispecchiare lo sviluppatore del gioco. Questa decisione si è infine concretizzata durante una recente assemblea generale, dove è stato confermato che, dopo oltre 30 anni di soprannominato CD Projekt, a seguito della sua fondazione nel 1994, la società sarebbe stata rinominata CD Projekt Red.

Una dichiarazione su questo tema, dopo la traduzione, spiega: "Secondo l'opinione del Consiglio di Amministrazione, il nuovo nome aziendale garantirà coerenza nella comunicazione del marchio CD Projekt RED, il che, tra le altre cose, faciliterà l'identificazione dell'azienda con i suoi prodotti sul mercato globale e supporterà i processi di reclutamento."

Per quanto riguarda ciò su cui CD Projekt Red sta attualmente lavorando, il prossimo grande progetto dello sviluppatore sarà The Witcher 4, ma è in cantiere anche un sequel di Cyberpunk 2077.