C'è la possibilità che Bloober Team venga acquisita da un gigante del settore in futuro

"Al momento rimaniamo indipendenti, ma non escludiamo nulla".

Considerando il recente annuncio di massiccia acquisizione di EA, è diventato molto chiaro che ogni società di videogiochi è aperta all'acquisizione se il prezzo è giusto. Quindi, considerando che uno degli sviluppatori horror più in voga sul mercato è Bloober Team, c'è un futuro, forse vicino, in cui lo sviluppatore polacco viene portato nel portafoglio di un'azienda più grande?

Questa è stata una domanda posta allo sviluppatore durante una chiamata, come riportato da Polish Stockwatch. Bloober è stato chiesto se c'è qualche possibilità che vengano rilevati in futuro, forse anche da Tencent, a cui l'inafferrabile "gestione" ha risposto con quanto segue (dopo la traduzione).

"Molti operatori del settore sono interessati a Bloober Team. Al momento rimaniamo indipendenti, ma non escludiamo nulla".

Quindi, mentre sembra che Bloober Team continuerà a funzionare di sua spontanea volontà per il prossimo futuro, c'è la possibilità che alla fine possa essere acquisito da uno squalo più grande.

