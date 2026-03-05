C'è pochissimo verde nel teaser Lanterns

HQ

La serie televisiva di DC Lanterns che ci presenta le versioni di Hal Jordan e John Stewart di James Gunn e Peter Safran, ha appena avuto il suo primo teaser trailer. In esso, ci viene mostrato quello che sembra un dramma poliziesco crudo e interessante, piuttosto privo di superpoteri.

I Verdi Lanterns sono piuttosto fuori dagli schemi quando si tratta di personaggi supereroi, quindi alcuni commenti sulla versione YouTube del trailer sembrano interessati, ma un po' confusi dalla serie TV che stiamo vedendo. Gran parte della serie ruota attorno al conflitto tra Jordan e Stewart, da quello che possiamo vedere.

Jordan, interpretato da Kyle Chandler, sta allenando Stewart, ma vuole comunque mantenere il titolo di Green Lantern. Stewart pensa che il suo momento sia arrivato, e che Jordan sia troppo vecchio e troppo consumato per essere il Lantern che la gente vorrebbe.

Sappiamo che ci saranno altri personaggi più vivaci nella serie, ma questo teaser ha rifiutato di mostrarceli. Invece, ci troviamo davanti a una storia di supereroi ispirata a True Detective, che esce ad agosto. Fateci sapere cosa ne pensate dopo aver visto il trailer qui sotto: