C'è qualche parte del Regno Unito al sicuro in God Save Birmingham ? "Forse non c'è nessuno che conosca la verità assoluta"

Con un titolo come God Save Birmingham, si potrebbe in qualche modo presumere che sia solo la seconda città dell'Inghilterra ad avere un disperato bisogno di essere salvata dagli invasori non morti, ma questo potrebbe in realtà non essere troppo accurato. Durante una recente intervista che abbiamo condotto con Hyeonseong Cha, direttore creativo del gioco di Ocean Drive, abbiamo chiesto quanto del paese sia effettivamente in pericolo.

"Quindi, sai, ci saranno indizi e suggerimenti, ad esempio, sparsi nel gioco, e ovviamente altre città potrebbero non essere tutte sicure". Cha spiega : "Ma il personaggio cercava di capire dove, quindi fino a che punto dovevo spingermi per trovare la salvezza? E poi il punto è che nel gioco potrebbe non esserci nessuno che conosca la verità assoluta, tipo, ok, questo posto è sicuro, questo posto non lo è. Ma il fatto è il personaggio, è un processo in cui il personaggio scopre e garantisce la propria sicurezza a lungo termine, e l'intero processo sarebbe ciò di cui si occupa il gioco".

Quindi il gioco è fatto. Chiaramente trovare un rifugio sicuro non sarà semplice come lasciare Birmingham. Per saperne di più sul prossimo gioco di sopravvivenza, date un'occhiata alla nostra intervista qui sotto.