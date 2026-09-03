C'è qualcosa nell'acqua! Maneater 2 annunciati per il lancio 2027

The State of Play è stato, finora, un evento leggermente mediocre, ma ci sono stati alcuni regali in programma durante la trasmissione. Un esempio di questo viene da Tripwire Interactive, che ha annunciato un seguito di uno dei suoi progetti più recenti e popolari, ovvero Maneater.

Questo seguito si chiama semplicemente Maneater 2 e, dato che l'annuncio è molto fresco, ci sono solo pochi dettagli da aggiungere riguardo ai dettagli specifici del gioco. Quello che sappiamo è che ci saranno nuovi ambienti in cui causare scompiglio come squalo mutabile, incluso un parco acquatico, e allo stesso modo una marea di nuovi nemici subacquei da affrontare, come un granchio piuttosto grande.

Per quanto riguarda i piani di lancio di Maneater 2, sappiamo che il gioco arriverà nel 2027, e finora PS5 è stata confermata come piattaforma, ma una ragionevole ipotesi è che anche PC e Xbox Series X/S siano in programma.

Dai un'occhiata al trailer di annuncio di Maneater 2 qui sotto e, se cerchi altro stile di Maneater in cui affondare i denti, assicurati di leggere la nostra recensione del gioco originale.