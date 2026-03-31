C'è spazio per un nuovo MMO che catturi davvero l'attenzione delle persone, afferma un dirigente di NCSoft

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Quando oggi pensiamo a giochi online massicci multiplayer o MMO, spesso pensiamo ai classici. World of Warcraft, The Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV e alcuni altri dominano questo spazio. Tuttavia, il CEO di NC America, Jeonghee Jin, ritiene che ci sia molto spazio perché un nuovo nome possa emergere e conquistare un pubblico globale.

Parlando con Wccftech, Jin ha spiegato il suo ottimismo per il futuro degli MMO, in un'epoca in cui sembra che le offerte multiplayer di maggior successo siano una qualche forma di sparatutto live-service. "C'è una vera possibilità. Quello che stiamo osservando è un modello ciclico, e credo che siamo in fondo al ciclo... Ci sono periodi positivi e difficili, e l'ondata di licenziamenti, chiusure di studi e progetti cancellati che abbiamo visto è in gran parte legata alla correzione post-pandemica. Fu un periodo in cui c'erano enormi investimenti, molti esperimenti, e non abbastanza produssero i risultati giusti. Questo non significa che l'industria sia rotta; significa che il ciclo si è resettato."

Ha continuato: "Sono una persona ottimista per natura, e quando ho visto tutte quelle notizie difficili negli ultimi anni, il mio istinto è sempre stato che sarebbero arrivate altre buone notizie... E guarda i dati: un numero enorme di giocatori trascorre ancora un tempo significativo in partite di 10 o 15 anni. Questo ti dice che c'è spazio. C'è un pubblico fedele, che forma comunità autentiche, che rende i giochi parte della loro vita. È proprio a questo il pubblico a cui parlano gli MMORPG. La gente dice che sia un genere vecchio, di nicchia, costruito per una generazione più anziana. Forse. Ma le tendenze in qualsiasi industria creativa tornano a cambiare."

NCSoft, la società madre di NC America, sta lavorando a molte esperienze multiplayer, alcune delle quali sono MMO di vasta scala. Cinder City, Time Takers, Aion 2, Horizon Steel Frontiers, tutti vorrebbero beneficiare del ripristino del ciclo, ma dovremo vedere se riusciranno a sfruttare un pubblico che sembra volere qualcosa di nuovo. Dopotutto, sembra che l'argomento di Jin abbia molto valore. La gente descrive Crimson Desert come un MMO single-player, e ha già venduto milioni di copie.