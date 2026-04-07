C'è speranza per un altro film di Tintin, dato che Peter Jackson dovrebbe "davvero desiderare" fare un seguito

Sono passati circa 15 anni da quando è uscito Le avventure di Tintin e ha offerto una storia animata eccellente che ha intrattenuto molti. Anche se può essere così, non ci sono mai stati molti progressi nell'espandere questo universo cinematografico e continuare la storia, anche se alcuni creativi coinvolti sembrano entusiasti di farlo.

In passato, Andy Serkis, che dà la voce al Capitano Haddock nel film, ha parlato delle sue speranze che un film successivo un giorno diventi realtà, e questo è un argomento che ha ancora una volta accennato. Parlando con Collider, a Serkis è stato chiesto se volesse tornare nel mondo di Tintin, a cui lui ha risposto con la seguente cosa.

"Oh cielo, magari! Lo spero davvero. Adoro quel film su Tintin. Ho adorato il processo di realizzazione di quel film con registi così bravi. Penso che Peter voglia davvero, davvero farcela, quindi spero che in futuro."

Speranza. Questo è tutto ciò che porta questa affermazione, dato che non ci sono segni di progressi dal punto di vista produttivo per un altro film su Tintin, almeno a breve. Dovremo solo accontentarci per il momento del splendido set Lego di Tintin...