C'è una mancanza notevole quando Metal Gear Solid 4 torna ad agosto
Metal Gear Online in MGS4 era una modalità multiplayer separata, esclusiva per PS3, con partite tattiche... Ma non potremo più viverla.
Per chi voleva giocare Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, c'era un solo modo: comprare una PlayStation 3 e poi acquistare il gioco per essa. Non è nemmeno disponibile per giocare tramite cloud.
Fortunatamente, è stato confermato la scorsa settimana che sarà rilasciato per i formati moderni entro la fine dell'anno, quando la compilation Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 arriverà ad agosto per PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 e Xbox Series S/X. Tuttavia, non è l'intero gioco a essere ripubblicato. Kotaku ha ora evidenziato un dettaglio interessante sul sito ufficiale del gioco, dove possiamo leggere:
"Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots - Master Collection Versione dei Patriots non include Metal Gear Online."
Non siamo particolarmente sorpresi, dato che questa modalità multiplayer non è mai stata molto popolare ed è stata criticata all'epoca sia per le soluzioni ingombranti di Konami sia per il suo squilibrio. Inoltre, rimuovere le vecchie modalità multiplayer dalle ristampe è una pratica molto comune.
Cosa ne pensi? È un motivo per te che non ti importa nulla?