C'è una mancanza notevole quando Metal Gear Solid 4 torna ad agosto

HQ

Per chi voleva giocare Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, c'era un solo modo: comprare una PlayStation 3 e poi acquistare il gioco per essa. Non è nemmeno disponibile per giocare tramite cloud.

Fortunatamente, è stato confermato la scorsa settimana che sarà rilasciato per i formati moderni entro la fine dell'anno, quando la compilation Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 arriverà ad agosto per PC, PlayStation 5, Switch, Switch 2 e Xbox Series S/X. Tuttavia, non è l'intero gioco a essere ripubblicato. Kotaku ha ora evidenziato un dettaglio interessante sul sito ufficiale del gioco, dove possiamo leggere:

"Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots - Master Collection Versione dei Patriots non include Metal Gear Online."

Non siamo particolarmente sorpresi, dato che questa modalità multiplayer non è mai stata molto popolare ed è stata criticata all'epoca sia per le soluzioni ingombranti di Konami sia per il suo squilibrio. Inoltre, rimuovere le vecchie modalità multiplayer dalle ristampe è una pratica molto comune.

Cosa ne pensi? È un motivo per te che non ti importa nulla?