"C'è uno spirito del tempo in corso con la VR in questo momento", afferma il veterano CEO dei videogiochi Jeff Hilbert

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Quando la tecnologia è stata introdotta per la prima volta, c'era una grande speranza e potenziale posta sulle spalle della realtà virtuale, con alcuni che la vedevano come il prossimo grande salto avanti per il gaming e l'interattività. Tuttavia, la VR non prese mai davvero il piede e per anni fu ostacolata da modelli costosi e persino da un sistema tecnologico che la rendeva inaccessibile alla maggior parte dei fan. Il Meta Quest cercava di alleviare gran parte di questi problemi offrendo un'esperienza più accessibile e wireless, ma c'era comunque un altro problema: gli sviluppatori software riuscivano solo raramente a creare giochi degni di essere investiti in una piattaforma VR ancora abbastanza valida.

Ma le cose potrebbero cambiare presto? Durante il nostro periodo in DevGAMM, abbiamo parlato con il veterano CEO Jeff Hilbert, e la conversazione si è spostata sul campo della VR e sul motivo per cui ora vuole investire ed esplorare ulteriormente questo settore.

"No, non ho mai creduto a VR e AR dieci anni fa. Ho iniziato a comprare due anni fa, e sto acquistando sempre di più, anche ora che sentiamo tutto da Meta, perché sto semplicemente osservando i numeri," iniziò Hilbert.

Per quanto riguarda il motivo per cui ora ha cambiato idea, per così dire, Hilbert ci ha raccontato quanto segue.

"Beh, Google non condivide, Meta non condivide, ma puoi in qualche modo ottenere numeri accessori osservando il mercato e guardando quello, 'oh, stanno facendo un sequel'. Lo guardi come se pensasse, 'oh, hanno appena fatto un aggiornamento'. È un aggiornamento costoso. Poi puoi guardare i contenuti che stanno facendo, parte del fatto che lavorano nell'industria dei videogiochi, devono generare molti più ricavi di quanto pensiamo.

"Quindi la segmentazione del mercato, tutti cercavano di fare VR, e semplicemente non c'erano molti buoni giochi VR. Non erano buone, non erano interessanti, non erano buone. Le telecamere stanno migliorando, la gente sta imparando a... Le persone si stanno sentendo più a loro agio a indossarle. Quindi sta succedendo tutta una scena. C'è uno spirito del tempo in cui la VR sta avvenendo in questo momento, dove le persone si sentono più a loro agio a indossarle. I visori stanno diventando più leggeri, la fedeltà sta migliorando e le persone stanno davvero imparando a realizzare i giochi per questo, per un'esperienza migliore. E basta.

"È molto interessante perché la gente parlava con me di: 'Non credo che la VR ce la farà. Non sono pronto per la VR. Non siamo pronti'. E poi all'improvviso, quando tutti dicono che l'industria sta andando in crisi, io penso, ci sto."

Per concludere, Hilbert ha parlato un po' di più del motivo per cui dovremmo prestare attenzione a ciò che fa Meta e a come l'azienda gestisce la sua divisione VR e metaverso.

"Il denaro arriva da qualche parte perché i VC non investono più in questo, quindi devono farlo con il flusso di cassa, e per fare questo aggiornamento dal flusso di cassa, è vendere. Quindi questa è la mia metrica su cui mi sto concentrando in questo momento."

Dai un'occhiata all'intervista completa con Hilbert qui sotto, dove affrontiamo anche gli adattamenti, come i franchise da miliardi di dollari si costruiscono su budget da 20 milioni di dollari e come i consumatori non giochino a borse di studio ma a giochi.