Cecil Steadman confermato come combattente Invincible VS

Lo sviluppatore Quarter Up non si è affatto affrettato ad annunciare il cast completo di personaggi che saranno disponibili al lancio per Invincible VS quando debutterà nel 2026. Finora, sappiamo che Invincible, Omni-Man, Atom Eve, Battle Beast, Rex Splode, Thula e Bulletproof saranno opzioni giocabili, e ora ne è stata confermata un'altra.

Se speravi che fosse Thragg, Allen the Alien, The Immortal, o un altro pezzo grosso, dovrai continuare ad aspettare perché Cecil Steadman è stato confermato. Sì, l'agente dell'intelligence umana sarà un personaggio giocabile, e per quanto riguarda il modo in cui cercherà di sopravvivere nelle battaglie contro quelli che sono effettivamente degli dei tra gli uomini, il suo set di abilità promette quanto segue.

"Cecil entra in combattimento nelInvincible VS con armi specializzate, tra cui pistole al plasma, lanciaproiettili e granate per tenere gli avversari a distanza. Il suo stile di gioco a distanza è abbinato al combattimento tattico, permettendogli di giocare al gatto e al topo con i nemici. Vuoi di più? Cecil può anche evocare una scorta illimitata di Reanimen come rinforzo; con l'accesso al Martello, un enorme laser orbitale, è una forza devastante sul campo di battaglia".

Quindi, nonostante il suo corpo morbido e carnoso, Cecil è pieno di armi pericolose da usare in azione.

Oltre all'annuncio di Cecil, Quarter Up ha anche parlato un po' della modalità storia del gioco e di come apparirà e cosa offrirà. In un comunicato stampa, oltre a menzionare che si tratta di una "narrazione speciale e autonoma ambientata nell'universo di Invincible", ci viene detto quanto segue:

"Scritta dalla co-produttrice esecutiva e scrittrice di Invincible TV Show Helen Leigh e dal direttore narrativo diInvincible VS Mike Rogers, in collaborazione con Kirkman, la modalità presenta oltre 25 minuti di animazione su misura. Si svolge come un episodio speciale esteso dello show, con tutti i personaggi giocabili annunciati finora e anticipa l'arrivo di un personaggio nuovo di zecca che non è ancora apparso da nessuna parte nell'universo di Invincible. Cecil gioca un ruolo fondamentale nella storia, ma come esattamente... beh, questo resta da vedere".

Anche Robert Kirkman, il co-creatore di Invincible, ha toccato un po' questo argomento: "Era davvero importante per me catturare l'essenza sia del fumetto che della serie televisiva e portare i personaggi chiave nel gioco. Con la modalità Storia, la nostra speranza è che i fan si sentano come se fossero tornati nello show, ma vivendo l'universo in un modo completamente nuovo".

Sei entusiasta di Invincible VS e quali personaggi speri si uniranno alla line-up prossimamente?