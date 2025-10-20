Celebra il cerchio della vita con questa statua da $900 The Lion King

HQ

Forse non c'è momento più iconico nel cinema d'animazione della scena delThe Lion King Circle of Life del 1994. La scena ha evidenziato la nascita di Simba e ha visto come l'armoniosa savana africana ha reagito e ha celebrato l'arrivo del loro futuro monarca. È un momento senza tempo e amato che ora viene immortalato sotto forma di una statuetta in scala 1:10.

Proveniente da Entertainment Earth, questo è un modello in edizione limitata che vede Rafiki sollevare il piccolo Simba affinché tutto il mondo possa crogiolarsi alla sua presenza e vede Pride Rock popolato anche da Mufasa e Sarabi, con Zazu che guarda anche dal basso.

Sebbene il modello sia senza dubbio un modello sorprendente e accattivante, è anche molto costoso. Al momento è possibile preordinare il modello al prezzo di 879,99 dollari, con spedizione prevista per febbraio 2026. Per quel prezzo ottieni comunque un sacco di modello, poiché è alto 13.4 pollici, largo 12.8 pollici e lungo 12.3 pollici, il tutto oltre a pesare 8.8 libbre.

Spendereste quasi 900 dollari per un modello The Lion King ?

