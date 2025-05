Celebra l'eredità della Pixar con questo nuovo set Lego

HQ

Disney e Lego collaborano da tempo per una serie di set che vanno da Star Wars, Marvel e i loro vari altri progetti e produzioni. Di tanto in tanto, vediamo arrivare set che sembrano celebrare la Disney come un gigante della produzione, sia sotto forma di cineprese, il famoso castello di Cenerentola e ora anche un cenno all'eccellente eredità della Pixar.

L'amata lampada Pixar nota come Luxo Jr. è stata trasformata in un set di 613 pezzi che vede la lampada in grado di rimbalzare su una palla Pixar che funge anche da supporto. Ci viene detto che la lampada ha elementi rotanti e mobili, mentre la sfera stessa può essere aperta per rivelare le uova di Pasqua ispirate alla Pixar da The Incredibles, Ratatouille, Monsters Inc., Toy Story, Finding Nemo e Up.

Il set costerà £ 59,99 / $ 69,99 / € 69,99 ed è alto 29 cm, largo 14 cm e lungo 11 cm, con il set che debutterà il 1 giugno.

