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Celebrazione della Coppa del Mondo a Madrid: che ore sono, esibizioni musicali e come guardare dal vivo

La Nazionale spagnola celebra questo pomeriggio la sua seconda Coppa del Mondo a Madrid.

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La Spagna ha vinto una seconda Coppa del Mondo, 16 anni dopo il suo primo titolo, e oggi a Madrid, lunedì 20 luglio, si terrà a Madrid, con i giocatori appena arrivati su un aereo da New York, con poco o nessun riposo dopo un lungo volo, ma felicissimi per aver aggiunto un'altra stella alle loro maglie.

L'aereo con i giocatori atterrò intorno alle 14:30 CEST all'aeroporto di Madrid-Barajas, che aveva già circa 200 o 300 tifosi desiderosi di vederli. Successivamente, i giocatori si receranno al Palazzo della Zarzuela per salutare la Famiglia Reale, e infine al Palazzo Moncloa per accogliere il Presidente spagnolo Pedro Sánchez.

Dalle 19:00 CEST inizierà il grande momento: un autobus porterà i giocatori da Moncloa a Plaza de Cibeles, dove si terrà la celebrazione principale intorno alle 21:00 CEST, e dove si prevede la partecipazione di 65.000 persone, secondo le stime ufficiali del Municipio di Madrid.

Esibizioni musicali e come guardare le celebrazioni dal vivo

A Cibeles, un luogo centrato dove la nazionale spagnola di solito celebra i titoli, i giocatori si rivolgono ai tifosi e ci sono esibizioni musicali previste fino almeno alle 23:00 CEST, inclusi questi artisti:


  • Arde Bogotá

  • Viva Suecia

  • Lola Índigo

  • Ana Mena

  • Aitana

Chi vuole seguire in diretta le celebrazioni della Coppa del Mondo in Spagna può seguire tutto il pomeriggio tramite RTVE Play.

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