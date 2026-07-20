Celebrazione della Coppa del Mondo a Madrid: che ore sono, esibizioni musicali e come guardare dal vivo
La Nazionale spagnola celebra questo pomeriggio la sua seconda Coppa del Mondo a Madrid.
La Spagna ha vinto una seconda Coppa del Mondo, 16 anni dopo il suo primo titolo, e oggi a Madrid, lunedì 20 luglio, si terrà a Madrid, con i giocatori appena arrivati su un aereo da New York, con poco o nessun riposo dopo un lungo volo, ma felicissimi per aver aggiunto un'altra stella alle loro maglie.
L'aereo con i giocatori atterrò intorno alle 14:30 CEST all'aeroporto di Madrid-Barajas, che aveva già circa 200 o 300 tifosi desiderosi di vederli. Successivamente, i giocatori si receranno al Palazzo della Zarzuela per salutare la Famiglia Reale, e infine al Palazzo Moncloa per accogliere il Presidente spagnolo Pedro Sánchez.
Dalle 19:00 CEST inizierà il grande momento: un autobus porterà i giocatori da Moncloa a Plaza de Cibeles, dove si terrà la celebrazione principale intorno alle 21:00 CEST, e dove si prevede la partecipazione di 65.000 persone, secondo le stime ufficiali del Municipio di Madrid.
Esibizioni musicali e come guardare le celebrazioni dal vivo
A Cibeles, un luogo centrato dove la nazionale spagnola di solito celebra i titoli, i giocatori si rivolgono ai tifosi e ci sono esibizioni musicali previste fino almeno alle 23:00 CEST, inclusi questi artisti:
- Arde Bogotá
- Viva Suecia
- Lola Índigo
- Ana Mena
- Aitana
Chi vuole seguire in diretta le celebrazioni della Coppa del Mondo in Spagna può seguire tutto il pomeriggio tramite RTVE Play.