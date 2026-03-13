CEO di Asus: Il MacBook Neo di Apple è uno "shock" per l'intera industria PC

HQ

Apple è stata raramente associata alla parola "budget", ma con il suo nuovo MacBook Neo l'azienda sta ribaltando la saggezza convenzionale e, secondo il CEO di Asus, il computer ha suscitato notevole preoccupazione tra i produttori di PC a livello mondiale.

In una conversazione con gli investitori, Hsu descrive come i prezzi aggressivi di Apple—intorno ai 600 dollari—siano qualcosa che il settore semplicemente non aveva previsto. Storicamente, i computer Apple sono stati classificati come prodotti premium, ma con il Neo l'azienda sta entrando in un territorio normalmente dominato da Windows e Chromebook.

"In passato, i prezzi di Apple sono sempre stati alti, quindi per loro lanciare un prodotto molto economico è ovviamente uno shock per l'intero settore"

Hsu descrive anche come l'industria PC stia attualmente cercando di capire come rispondere a questo prodotto.

"In effetti, in tutto l'ecosistema PC ci sono state molte discussioni su come competere con questo prodotto"

Allo stesso tempo, il computer presenta alcune limitazioni evidenti. Tra le altre cose, la memoria non aggiornabile è citata come tallone d'Achille, il che, secondo Hsu, rende il computer più adatto alla navigazione web e a compiti più semplici. Allo stesso tempo, però, i primi test mostrano che il chip A18—lo stesso usato nell'iPhone—offre prestazioni sorprendentemente elevate e, in molti casi, supera i computer Windows nella stessa fascia di prezzo.

Il Neo sarà il prossimo grande successo di Apple, e l'industria PC ha motivo di preoccuparsi? Dovremo semplicemente aspettare e vedere nelle prossime settimane, e per chi fosse interessato, il Neo è disponibile nei negozi dall'11 marzo.

Hai intenzione di prendere un Neo, o forse l'hai già fatto?