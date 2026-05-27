CEO di Remedy: "Serie come Alan Wake e Control avrebbero dovuto vendere di più"

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Molte persone hanno reagito con orrore quando è stato confermato a febbraio che l'ex dirigente di EA Jean-Charles Gaudechon avrebbe assunto la nuova guida di Remedy. La potenza finlandese è nota per i suoi titoli altamente creativi con trame uniche e per il coraggio di correre rischi – qualità che pochi userebbero per descrivere EA.

Ora condivide di più sul suo punto di vista sul suo ruolo in un'intervista con The Game Business, offrendo parole rassicuranti a chiunque fosse preoccupato:

"Capisco perfettamente la paura di 'porterà metodi che funzionino per una grande azienda e schiacceranno l'anima di uno studio come Remedy?'

Ma penso di essere stato scelto perché so esattamente cos'è Remedy. E ciò che deve essere protetto, deve essere sostenuto e deve essere coltivato. Il rimedio è unico nel suo genere. È uno studio con una straordinaria spinta creativa. È uno studio che è stato anche un po' complicato qua e là, ed è questa la bellezza del tipo di giochi che sono stati fatti e come. Quello che spero di poter portare a Remedy è una visione su dove potrebbe arrivare l'azienda e dove potremmo apportare dei miglioramenti."

Conclude rassicurando: "Chi sono io per cambiare il DNA di uno studio di videogiochi di successo con 30 anni di successo?"

Questo suggerisce che potremmo vedere un Remedy leggermente più mirato in futuro, capace di eliminare le idee più discutibili fin dall'inizio per evitare fallimenti come FBC: Firebreak. Tuttavia, dice che ciò non significa che lo studio produrrà prodotti più convenzionali, e cita persino esempi di serie di giochi che ritiene dovrebbero vendere meglio:

"Remedy è già uno dei maggiori autori di videogiochi, con prodotti signature molto forti. Ora, dopo averlo visto dall'interno, possiamo offrire molto di più in termini di storie e gameplay creativi e davvero forti. Onestamente, non abbiamo raggiunto nemmeno la metà del potenziale in termini di prodotti che produciamo.

Ma come franchise Control, Alan Wake, eccetera, potrebbero offrire molto di più. C'è una visione di pensare più in grande per alcune di queste proprietà intellettuali, che devono trovare il loro pubblico molto, molto più lontano rispetto all'attuale. È super emozionante."

Più avanti quest'anno, Remedy rilascerà Control: Resonant, e si spera che seguiranno remake dei primi due giochi di Max Payne.