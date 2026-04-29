CEO di Take-Two sul potenziale per altri L.A. Noire

HQ

Rockstar può anche guadagnare molto con Grand Theft Auto e Red Dead Redemption, ma ci sono fan che ricordano con affetto i tempi di oltre dieci anni fa, quando si trovavano anche qualche May Payne 3, Bully e L.A. Noire inseriti tra i grandi franchise.

Durante una recente conferenza per dirigenti di videogiochi (tramite IGN), il CEO di Take-Two Strauss Zelnick ha affrontato la possibilità di altri L.A. Noire. Non ha mai esagerato al punto da dire che avremo ufficialmente un sequel o qualcosa del genere, ma ha commentato che Rockstar guarda sempre alla sua IP storica.

"In generale, stiamo guardando a fare qualcosa in futuro con tutta la nostra proprietà intellettuale. Non c'è nulla da annunciare su L.A. Noire nello specifico, e se ci fosse, sarebbe Rockstar ad annunciarlo, non io. Ma in ogni caso, riguardo alla nostra IP storica, i team guardano sempre a ciò che abbiamo e ci pensiamo sempre. La domanda è, in qualsiasi momento, se abbiamo un team appassionato di lavorare su questo?" disse Zelnick.

Da quando lo sviluppatore di L.A. Noire, Team Bondi, è andato in liquidazione nel 2011, fa parte di Rockstar Studios. Il team di sviluppo è ancora al lavoro, e ancora l'anno scorso sapevamo che Rockstar aveva assunto il team responsabile della ripubblicazione L.A. Noire. È improbabile che quest'anno sentiamo qualcosa di importante, dato che Rockstar si concentra su Grand Theft Auto VI. Ma, se l'attesa per le prossime uscite si allunga troppo, è sempre piacevole avere un gioco non GTA o Red Dead tra le parti.