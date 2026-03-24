CEO Nvidia su DLSS 5: "Non amo la sciocchezza dell'IA"

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Dalla sua rivelazione, DLSS 5 è stato largamente deriso online per come fraintende la visione artistica di uno sviluppatore di giochi e mette sopra un grande filtro di intelligenza artificiale. Il CEO di Nvidia, Jensen Huang , ritiene che sbagliamo a giudiziare male la tecnologia così presto e ne ha nuovamente spiegato lo scopo in una nuova intervista.

Parlando con Lex Fridman, Huang ha detto di poter empatizzare con i giocatori e la loro posizione su DLSS 5. "Capisco da dove vengono, perché non amo la sciocchezza dell'IA... tutti i contenuti generati dall'IA appaiono sempre più simili... Sono empatico verso ciò che pensano."

Tuttavia, Huang non vuole che associamo questo strumento semplicemente a una sciocchezza dell'IA. "È condizionata dalle texture, dall'arte dell'artista. E quindi ogni singolo fotogramma si migliora, ma non cambia." In sostanza, Huang ha sostenuto ancora una volta che spetta all'artista decidere come usare lo strumento. Inoltre, a quanto pare è a loro vantaggio. "Tutto questo è fatto per l'artista, così può creare qualcosa di molto più bello, ma comunque nello stile che desidera."

Huang ha chiarito che DLSS 5 non serve solo per il post-processing delle immagini esistenti nei giochi. Invece, si tratta di dare agli artisti "lo strumento dell'IA". Che sia qualcosa che hanno chiesto o volto è fuori discussione, così come c'è ora.