Cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina: tempo, artisti e come guardare

I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina giungono al termine: domenica 22 febbraio è purtroppo l'ultimo giorno della competizione. Ci sono ancora grandi partite, tra cui il bob a quattro, la finale femminile di curling, il classico sci di fondo femminile di 50 km a partenza di massa e la finale maschile di hockey su ghiaccio, prima della grande cerimonia di chiusura all'Arena Olimpica di Verona.

Nell'evento di due ore e mezza, tutti gli atleti parteciperanno a una parata, con bandiere di tutte le delegazioni che hanno partecipato all'evento. Uno dei momenti chiave sarà passare il testimone alle Alpi francesi 2030, per le prossime Olimpiadi invernali tra quattro anni.

Oltre alla parata tradizionale, ci saranno una serie di esibizioni musicali, tra cui:



Achille Lauro



Benedetta Porcaroli



Gabry Ponte



Ora e come guardare le Olimpiadi Invernali 2026 domenica?

La cerimonia di chiusura dei Giochi Olimpici Invernali 2026 a Milano-Cortina inizierà alle 20:30 CET, alle 19:30 GMT di domenica 22 febbraio.

Potrai assistere alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi nella maggior parte delle emittenti pubbliche in Europa. Questo include France TV, ZDF in Germania, NOS nei Paesi Bassi, BBC Sport nel Regno Unito, TVE in Spagna... Così come Eurosport, che è incluso nell'abbonamento HBO Max senza costi aggiuntivi.

