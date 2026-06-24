"Certo che c'è un'eredità da Castlevania" in Bloodstained: The Scarlet Engagement

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Il Comicon Bergamo è attualmente in corso e, in questo contesto, dato che abbiamo apprezzato il 26° Comicon Napoli il mese scorso, ora riportiamo una delle conversazioni più interessanti che abbiamo avuto in Italia.

È stato con il rinomato compositore Tomoyuki Tanaka, che sta lavorando con Koji "Iga-san" Igarashi alla terza evoluzione della serie Bloodstained, ora in 2.5D, che 505 Games metterà sul mercato entro la fine dell'anno.

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"Certo che c'è un'eredità da Castlevania", ammette Tanaka-san nel video quando gli viene chiesto del suo passato con la serie Konami e del suo stile gotico caratteristico. "Ma penso che ci siano così tante cose off the record e tante cose che non posso dirti ufficialmente", poi ride e prende in giro.

"Ma limiterò la mia risposta a ciò che posso dirti davvero", continua. "Penso che ci sia una certa eredità da Castlevania, ma allo stesso tempo vorrei usare tutta la fattualità, la mia essenza, l'essenza di oggi. E non solo, ma vorrei avere qualche contributo dai grandi maestri del mio segmento, ma non solo copiando le loro opere d'arte, ma come un'interpretazione personale di ciò che ci hanno lasciato."

Questo è ciò che Tanaka-san ha detto sul suo lavoro attuale e sull'influenza nella scrittura della musica e nella creazione del suono per Bloodstained: The Scarlet Engagement, che ancora non ha una data di uscita fissa. Per saperne di più sulla sua visione creativa nella scrittura della musica per la serie Yakuza, o per conoscere le differenze tra un compositore e un direttore del suono, ascolta l'intervista con sottotitoli completi.