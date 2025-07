Certo, non è il periodo più allegro dell'anno, ma dai un'occhiata a questi addobbi natalizi di Mario e Zelda I fan di Super Mario Bros. Wonder non vorranno perdersi queste chicche.

HQ Certo, potrebbe essere piena estate e quasi insopportabilmente caldo in gran parte dell'Europa, ma Hallmark sta ora fornendo raffreddamento mentale facendoci pensare al Natale. Hanno presentato un nuovo lotto di decorazioni per l'albero di Natale di Nintendo, che sarà in vendita il 21 luglio. Sebbene ci siano elementi con Pokémon e Animal Crossing, tra gli altri, sono i poster boy di Nintendo Mario e Link che sono i più accattivanti questa volta. Nel primo caso, è Elephant Mario dall'hit Super Mario Bros. Wonder, e nel caso di Link, è qualcosa che i fan dell'8-bit adoreranno, vale a dire il personaggio originale del primo gioco. E per rendere le cose ancora migliori, può anche riprodurre il tema Zelda a 8 bit. Puoi dare un'occhiata all'intero intervallo Hallmark qui e dare un'occhiata alle immagini qui sotto. Hallmark non consegna in Europa, ma puoi ordinarli da Amazon, tra gli altri.