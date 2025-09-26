Chad Powers: Stagione 1

HQ

Non mentirò, ero preoccupato per Chad Powers 20 minuti nel primo episodio di questo show. La serie, che si basa su uno sketch condotto dall'ex quarterback della NFL Eli Manning, in cui è stato dotato di protesi e ha visitato una squadra del college come giocatore, alla fine ha servito un momento simile a un capo sotto copertura in cui un nessuno è sceso in campo e ha fornito prestazioni atletiche al top della gamma. Quello sketch divenne un tale successo, che il fratello di Eli, Peyton, anche lui un leggendario quarterback della NFL, decise di creare un intero show basato sul format attraverso la sua etichetta Omaha Productions, una serie che riuscì a sfruttare il talento di Glen Powell per interpretare il suo protagonista chiamato e destinato a sembrare il personaggio alternativo sotto copertura di Eli Manning, il titolo Chad Powers.

Ma sì, a parte il dietro le quinte, a 20 minuti dall'inizio del primo episodio di questa serie di sei episodi ero disperatamente preoccupato per la direzione che stava prendendo Chad Powers. Dopo il momento peggiore della vita del protagonista in cui è l'unica ragione dietro una grande sconfitta in campionato, un momento che si trasforma in un completo collasso catastrofico in cui combatte contro un fan e ferisce un bambino malato terminale, passiamo a qualche anno dopo, dove Chad è un fallimento ancora aggrappato al suo precedente successo. Sta per tornare alla ribalta prima che un incidente lo freghi di nuovo, ed è qui che vediamo laHawk Tuah ragazza che lo compatisce, dobbiamo digerire circa 15 minuti in cui Powell è l'ultimo idiota, e sembra che questo spettacolo sia un completo fallimento tonale.

Fortunatamente, questo sembra essere intenzionale, poiché Chad Powers è una storia sulla crescita e su Russ Holliday, il vero personaggio che Powell interpreta e l'individuo dietro le protesi Powers '. Nel corso degli episodi che seguono, possiamo vedere come Holliday si sviluppa e cresce fino a diventare una persona migliore, come continua ad adattarsi a un mondo creato dai suoi stessi errori e come trova fiducia nello sport che una volta lo ha messo da parte.

In un certo senso, quello che inizia come un dramma ridicolo alimentato daTikTok si trasforma costantemente in qualcosa di più simile aRudy oRemember the Titans, man mano che lo sport prende il centro della scena e le prove e le tribolazioni della vita e la crescita come persona diventano importanti quanto i risultati sul campo. Diventa sempre più commovente, il tutto pur avendo momenti ed elementi che sono esilaranti e ti fanno ridere a crepapelle. Raggiunge un grande equilibrio tra scene emotive, periodi che sono devastati dal disagio mentre Powers stranifica tutti intorno a lui, e sviluppi emozionanti sul campo che fanno un lavoro decente nel catturare l'elettricità del calcio, qualcosa che è stato senza dubbio cruciale e importante per i fratelli Manning coinvolti.

Powell è eccellente in questo ruolo, o in ruoli si potrebbe anche dire. Interpreta l'antipatico Holliday con facilità, e poi riesce a passare all'adorabile e stravagante Powers in un attimo. E per quanto riguarda il resto del cast, a parte alcuni volti principali come il Ricky di Perry Mattfeld, l'allenatore Jake di Steve Zahn e il Danny di Frankie A. Rodriguez, lo show non perde molto tempo con nessun altro, permettendo a Powers di diventare l'indiscusso QB titolare, se dovessimo usare i termini del football.

Quello che dirò anche è che sembra che questa serie finisca quasi bruscamente. Non entrerò nel territorio degli spoiler, ma come probabilmente puoi dedurre, una bugia di questa portata e calibro - che incarna un intero secondo personaggio falso in una posizione sportiva di alto profilo - è difficile da mantenere, quindi quando tutto inizia a cadere a pezzi, lo spettacolo si chiude presto, lasciandoti con domande e il desiderio di una conclusione più completa. Non è chiaro se lo otterrà, ma c'è senza dubbio altra storia da svelare qui, anche se solo per una manciata di episodi aggiuntivi.

Tuttavia, Chad Powers è un orologio divertente, soprattutto per gli appassionati di calcio. Se guardi questa serie, ti imploro di digerire il periodo di apertura in quanto non è affatto indicativo dell'insieme generale, e alla fine si trasforma nel tipo di storia sportiva commovente che abbiamo spesso visto a Hollywood negli anni '90 e 2000. Non è quasi una serie da guardare, ma è divertente, fatene quello che volete.