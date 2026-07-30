Chad Powers torna su Disney + per la sua seconda stagione a settembre

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Se ti è piaciuta la stravagante interpretazione di Glen Powers nei panni del quarterback mascherato del college football Chad Powers quando è debut la prima stagione della serie comica sportiva l'anno scorso, abbiamo una buona notizia da condividere.

Chad Powers tornerà presto, dato che la data di arrivo della seconda stagione della serie è stata ufficialmente condivisa. Previsto per il debutto su Disney+ tramite la connessione Hulu, il prossimo gruppo di episodi uscirà già dal 3 settembre.

Sì, giusto in tempo per l'inizio vera e propria della stagione NFL e subito dopo l'inizio della stagione di football universitario negli Stati Uniti, la serie comica tornerà in forma, con le immagini di primo sguardo qui sotto che danno un assaggio di ciò che ci aspetta.

Se non hai visto Chad Powers, dai un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione per maggiori informazioni.