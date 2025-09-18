Sport
Champions League: i risultati di ieri sera e le partite di oggi
Esaminiamo i risultati dall'Europa e guardiamo avanti alla chiusura del primo turno di campionato.
HQ
Si chiude oggi 18 settembre la prima giornata di Champions League, con le ultime sei partite disputate tra Manchester City-Napoli e Newcastle-Barcellona. Una giornata più lunga del solito, ma consueta nelle prime fasi di campionato, quando tutte le squadre sono in gara.
Ecco le partite di Champions League di oggi:
- Brugge vs Monaco - 18:45 CEST
- Copenaghen vs Leverkusen - 18:45 CEST
- Manchester City vs Napoli - 21:00 CEST
- Francoforte vs Galatasaray - 21:00 CEST
- Sporting vs Kairat - 21:00 CEST
- Newcastle vs FC Barcelona - 21:00 CEST
Risultati della Champions League di mercoledì 17 settembre:
- Slavia Praga 2 - 2 Bodø/Glimt
- Olympiakos 0 - 0 Pafos
- Paris Saint-Germain 4 - 0 Atalanta
- Liverpool 3 - 2 Atletico Madrid
- Ajax 0 - 2 Inter Milan
- Bayern Monaco 3 - 1 Chelsea