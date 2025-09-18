Gamereactor

Champions League: i risultati di ieri sera e le partite di oggi

Esaminiamo i risultati dall'Europa e guardiamo avanti alla chiusura del primo turno di campionato.

Si chiude oggi 18 settembre la prima giornata di Champions League, con le ultime sei partite disputate tra Manchester City-Napoli e Newcastle-Barcellona. Una giornata più lunga del solito, ma consueta nelle prime fasi di campionato, quando tutte le squadre sono in gara.

Ecco le partite di Champions League di oggi:


  • Brugge vs Monaco - 18:45 CEST

  • Copenaghen vs Leverkusen - 18:45 CEST

  • Manchester City vs Napoli - 21:00 CEST

  • Francoforte vs Galatasaray - 21:00 CEST

  • Sporting vs Kairat - 21:00 CEST

  • Newcastle vs FC Barcelona - 21:00 CEST

Risultati della Champions League di mercoledì 17 settembre:


  • Slavia Praga 2 - 2 Bodø/Glimt

  • Olympiakos 0 - 0 Pafos

  • Paris Saint-Germain 4 - 0 Atalanta

  • Liverpool 3 - 2 Atletico Madrid

  • Ajax 0 - 2 Inter Milan

  • Bayern Monaco 3 - 1 Chelsea

This post is tagged as:

SportFC BarcelonaManchester City


