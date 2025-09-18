Champions League: i risultati di ieri sera e le partite di oggi

HQ

Si chiude oggi 18 settembre la prima giornata di Champions League, con le ultime sei partite disputate tra Manchester City-Napoli e Newcastle-Barcellona. Una giornata più lunga del solito, ma consueta nelle prime fasi di campionato, quando tutte le squadre sono in gara.

Ecco le partite di Champions League di oggi:



Brugge vs Monaco - 18:45 CEST



Copenaghen vs Leverkusen - 18:45 CEST



Manchester City vs Napoli - 21:00 CEST



Francoforte vs Galatasaray - 21:00 CEST



Sporting vs Kairat - 21:00 CEST



Newcastle vs FC Barcelona - 21:00 CEST



Risultati della Champions League di mercoledì 17 settembre: