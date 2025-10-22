Gamereactor

Champions League: le cinque squadre che hanno conquistato tutti e 9 i punti finora e classifica completa della fase a gironi

PSG, Bayern, Inter, Arsenal e Real Madrid sono in testa alla classifica, ma c'è ancora molto da giocare fino a gennaio...

La Champions League è proseguita questa settimana con la 3ª giornata. Una settimana che ha quasi battuto i record di più gol segnati, tra i 43 gol di martedì e i 27 di mercoledì, dimostrando che il nuovo formato funziona e regala un grande spettacolo ogni sera di Champions League.

Dopo il terzo degli otto turni, cinque squadre hanno conquistato tutti e 9 i punti disponibili: PSG, Bayern, Inter, Arsenal e Real Madrid, e solo due squadre hanno perso tutte le partite e sono a zero punti... tra cui, a sorpresa, due grandi club europei come il Benfica a Lisbona e l'Ajax ad Amsterdam.

Classifica Champions League (al 22 ottobre 2025)


  1. PSG: 9 punti

  2. Bayern: 9 punti

  3. Inter: 9 punti

  4. Arsenal: 9 punti

  5. Real Madrid: 9 punti

  6. Dortmund: 7 punti

  7. Manchester City: 7 punti

  8. Newcastle: 6 punti

  9. Barcellona: 6 punti

  10. Liverpool: 6 punti

  11. Chelsea: 6 punti

  12. Sporting: 6 punti

  13. Qarabag FK: 6 punti

  14. Galatasaray: 6 punti

  15. Tottenham: 5 punti

  16. PSV: 4 punti

  17. Atalanta: 4 punti

  18. Marsiglia: 3 punti

  19. Atlético Madrid: 3 punti

  20. Club Brugge: 3 punti

  21. Athletic Club: 3 punti

  22. Eintracht Francoforte: 3 punti

  23. Napoli: 3 punti

  24. Union Saint-Gilloise: 3 punti

  25. Juventus: 2 punti

  26. Bodo/Glimt: 2 punti

  27. Monaco: 2 punti

  28. Slavia Praga: 2 punti

  29. Pafos: 2 punti

  30. Leverkusen: 2 punti

  31. Villarreal: 1 punto

  32. Copenaghen: 1 punto

  33. Olympiacos: 1 punto

  34. Kairat: 1 punto

  35. Benfica: 0 punti

  36. Ajax: 0 punti

La Champions League riprenderà tra due settimane, il 4-5 novembre. Alcuni dei momenti salienti del turno 4 includono Liverpool-Real Madrid, PSG contro Bayern o Manchester City contro Borussia Dortmund. Chi pensi vincerà la Champions League 2025/26?

