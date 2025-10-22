Champions League: le cinque squadre che hanno conquistato tutti e 9 i punti finora e classifica completa della fase a gironi

HQ

La Champions League è proseguita questa settimana con la 3ª giornata. Una settimana che ha quasi battuto i record di più gol segnati, tra i 43 gol di martedì e i 27 di mercoledì, dimostrando che il nuovo formato funziona e regala un grande spettacolo ogni sera di Champions League.

Dopo il terzo degli otto turni, cinque squadre hanno conquistato tutti e 9 i punti disponibili: PSG, Bayern, Inter, Arsenal e Real Madrid, e solo due squadre hanno perso tutte le partite e sono a zero punti... tra cui, a sorpresa, due grandi club europei come il Benfica a Lisbona e l'Ajax ad Amsterdam.

Classifica Champions League (al 22 ottobre 2025)



PSG: 9 punti

Bayern: 9 punti

Inter: 9 punti

Arsenal: 9 punti

Real Madrid: 9 punti

Dortmund: 7 punti

Manchester City: 7 punti

Newcastle: 6 punti

Barcellona: 6 punti

Liverpool: 6 punti

Chelsea: 6 punti

Sporting: 6 punti

Qarabag FK: 6 punti

Galatasaray: 6 punti

Tottenham: 5 punti

PSV: 4 punti

Atalanta: 4 punti

Marsiglia: 3 punti

Atlético Madrid: 3 punti

Club Brugge: 3 punti

Athletic Club: 3 punti

Eintracht Francoforte: 3 punti

Napoli: 3 punti

Union Saint-Gilloise: 3 punti

Juventus: 2 punti

Bodo/Glimt: 2 punti

Monaco: 2 punti

Slavia Praga: 2 punti

Pafos: 2 punti

Leverkusen: 2 punti

Villarreal: 1 punto

Copenaghen: 1 punto

Olympiacos: 1 punto

Kairat: 1 punto

Benfica: 0 punti

Ajax: 0 punti



La Champions League riprenderà tra due settimane, il 4-5 novembre. Alcuni dei momenti salienti del turno 4 includono Liverpool-Real Madrid, PSG contro Bayern o Manchester City contro Borussia Dortmund. Chi pensi vincerà la Champions League 2025/26?