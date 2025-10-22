Champions League: le cinque squadre che hanno conquistato tutti e 9 i punti finora e classifica completa della fase a gironi
PSG, Bayern, Inter, Arsenal e Real Madrid sono in testa alla classifica, ma c'è ancora molto da giocare fino a gennaio...
La Champions League è proseguita questa settimana con la 3ª giornata. Una settimana che ha quasi battuto i record di più gol segnati, tra i 43 gol di martedì e i 27 di mercoledì, dimostrando che il nuovo formato funziona e regala un grande spettacolo ogni sera di Champions League.
Dopo il terzo degli otto turni, cinque squadre hanno conquistato tutti e 9 i punti disponibili: PSG, Bayern, Inter, Arsenal e Real Madrid, e solo due squadre hanno perso tutte le partite e sono a zero punti... tra cui, a sorpresa, due grandi club europei come il Benfica a Lisbona e l'Ajax ad Amsterdam.
Classifica Champions League (al 22 ottobre 2025)
- PSG: 9 punti
- Bayern: 9 punti
- Inter: 9 punti
- Arsenal: 9 punti
- Real Madrid: 9 punti
- Dortmund: 7 punti
- Manchester City: 7 punti
- Newcastle: 6 punti
- Barcellona: 6 punti
- Liverpool: 6 punti
- Chelsea: 6 punti
- Sporting: 6 punti
- Qarabag FK: 6 punti
- Galatasaray: 6 punti
- Tottenham: 5 punti
- PSV: 4 punti
- Atalanta: 4 punti
- Marsiglia: 3 punti
- Atlético Madrid: 3 punti
- Club Brugge: 3 punti
- Athletic Club: 3 punti
- Eintracht Francoforte: 3 punti
- Napoli: 3 punti
- Union Saint-Gilloise: 3 punti
- Juventus: 2 punti
- Bodo/Glimt: 2 punti
- Monaco: 2 punti
- Slavia Praga: 2 punti
- Pafos: 2 punti
- Leverkusen: 2 punti
- Villarreal: 1 punto
- Copenaghen: 1 punto
- Olympiacos: 1 punto
- Kairat: 1 punto
- Benfica: 0 punti
- Ajax: 0 punti
La Champions League riprenderà tra due settimane, il 4-5 novembre. Alcuni dei momenti salienti del turno 4 includono Liverpool-Real Madrid, PSG contro Bayern o Manchester City contro Borussia Dortmund. Chi pensi vincerà la Champions League 2025/26?