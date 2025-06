Channing Tatum interpreta un ladro rapinatore di McDonald's in Roofman

Channing Tatum si è già fatto un nome, ma presto si cimenterà in un altro lavoro molto meno eroico del suo tempo come mutanGambit te. Questo ottobre, Tatum sarà il protagonista di un film noto come Roofman, un film che ruota attorno a Jeffrey Manchester, un criminale noto per aver fatto irruzione nei ristoranti McDonald's facendo buchi nei loro tetti. Dopo essere stato catturato e aver scontato un periodo di carcere, fugge e cerca di evitare occhi indiscreti accovacciandosi in un negozio Toys 'R' Us, il tutto mentre si innamora di una donna del posto interpretata da Kirsten Dunst.

Sì, sembra una storia folle e completamente ridicola, ma Roofman è in realtà basata su un evento e una storia reali che hanno scosso gli Stati Uniti. Questo adattamento cinematografico arriverà da Paramount Pictures ed è diretto da Derek Cianfrance, con una sceneggiatura scritta da lui e Kirt Gunn. Roofman vede anche Peter Dinklage nel suo cast.

Puoi vedere un trailer di Roofman qui sotto, insieme alla sua sinossi, prima dell'uscita del film nei cinema il 10 ottobre.

Basato su un'incredibile storia vera, Roofman segue Jeffrey Manchester (Channing Tatum), un ex ranger dell'esercito e padre in difficoltà che si dedica a rapinare i ristoranti McDonald's facendo buchi nei loro tetti, guadagnandosi il soprannome: Roofman. Dopo essere fuggito di prigione, vive segretamente all'interno di un Toys "R" Us per sei mesi, sopravvivendo inosservato mentre pianifica la sua prossima mossa. Ma quando si innamora di Leigh (Kirsten Dunst), una madre divorziata attratta dal suo innegabile fascino, la sua doppia vita inizia a sgretolarsi, dando il via a un avvincente e ricco di suspense del gatto e del topo mentre il suo passato si chiude.