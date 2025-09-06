Channing Tatum non sarà ridicolo come Gambit in Avengers: Doomsday

HQ

In Deadpool & Wolverine l'anno scorso, ci è stato presentato Channing Tatum come Gambit. A differenza di Jennifer Garner nei panni di Elektra e Wesley Snipes nei panni di Blade, Tatum non aveva mai interpretato Gambit prima, nonostante fosse quasi riuscito a farlo numerose volte. È stato un sogno che si è avverato per l'attore, anche se ha dovuto indossare un accento ridicolo.

Tuttavia, non vedremo Tatum diventare "completamente cajun" nel prossimo Avengers: Doomsday. "Non ho intenzione di diventare completamente cajun", ha detto a Variety. "[I registi Anthony e Joe Russo] vogliono che le cose siano divertenti, ma non vogliono andare completamente in Deadpool. Vogliono mantenere il dramma e tenerlo stretto. Quando Gambit fa sul serio, quando lascia cadere la maschera del Mardi Gras, le cose contano".

Tatum si unirà ad altri X-Men nel cast di Avengers: Doomsday, che sembra essere così grande che non possiamo immaginare che qualcuno avrà il tempo di fare più di qualche battuta. Forse Tatum che puntava tutto sul suo accento di Deadpool lo avrebbe almeno fatto risaltare.

Avengers: Doomsday debutterà il 18 dicembre 2026.