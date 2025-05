Charles Cecil anticipa un remake di Broken Sword II

In occasione del 25° anniversario del Comicon a Napoli, abbiamo incontrato il leggendario sviluppatore di giochi britannico Charles Cecil, co-fondatore di Revolution Software e sviluppatore della serie Broken Sword, che ha recentemente visto l'uscita di Broken Sword - Shadow of the Templars: Reforged, una rimasterizzazione del primo gioco.

Parlando con Cecil, gli abbiamo chiesto quali fossero le possibilità di un altro remaster, magari per Broken Sword II. "Ovviamente ci piacerebbe farlo", ha detto Cecil. "Abbiamo fatto un Kickstarter per Broken Sword 1. Ha avuto molto successo e dobbiamo ancora consegnare gli articoli fisici, di cui sono molto, molto consapevole. E sta andando molto bene, ma ora siamo in ritardo di sei mesi. Non mi piace essere in ritardo di sei mesi. Quindi, al momento, l'attenzione è rivolta a Broken Sword 1".

Quindi, sembra che una volta che tutto sarà sistemato con il remaster originale, saremo in grado di vedere più Broken Sword su tutta la linea, se il desiderio è lì da parte dei fan. Oltre alle vecchie Broken Swords, ce n'è anche una nuova che è stata annunciata.

"Per Broken Sword 6, che abbiamo annunciato, utilizza un mix di 2D e 3D, in cui applichiamo texture 2D al 3D, e mi piace pensare che sia davvero fantastico e molto dinamico". Cecil continuò. "E questo è certamente ciò che voglio fare in futuro, è scrivere giochi che sembrino disegnati a mano, ma ovunque possano usare la tecnologia a loro vantaggio, lo fanno. In Broken Sword 6, non abbiamo cercato di fare molto con i personaggi. Al momento, ci stiamo concentrando su Broken Sword 1 e torneremo a Broken Sword 6. In realtà non abbiamo fatto molto nell'ultimo anno o giù di lì".

Puoi dare un'occhiata al resto della nostra conversazione con Charles Cecil, inclusa la sua reazione dal vivo al ritardo di GTA VI, qui sotto: