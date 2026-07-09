Charles Leclerc della Ferrari è il primo a compiere un giro completo sul circuito di F1 di Madring

HQ

Madrid ospiterà la sua prima gara di Formula 1 sul circuito ancora in costruzione di Madring, che si terrà al GP di Spagna l'11-13 settembre. Ma due mesi prima, Charles Leclerc della Ferrari, in piena forma per la recente vittoria al Gran Premio di Gran Bretagna, è stato il primo a compiere i primi giri completi in pista con una vettura di F1.

Ferrari ha condiviso immagini e video di una sessione di riprese sul circuito urbano di Madrid, che mescola strade pubbliche con sezioni permanenti di pista (inclusa la famosa curva "Monumentale" inclinata), e Leclerc è stato il primissimo pilota di F1 a girare su questo circuito a 20 curve con una vettura di F1 (in precedenza, Carlos Sainz l'aveva guidata in un tour mediatico a maggio, ma con una Ford Mustang).

Ovviamente, non si trattava di un test serio e professionale (e c'erano limitazioni, come il chilometraggio o l'uso di pneumatici Pirelli promozionali), ma diede comunque a Leclerc e Ferrari una preziosa prima impressione del circuito.

Non vediamo l'ora di vedere il video completo della prova di Charles Leclerc a Madrid (che è stata tenuta segreta per i media), ma nel frattempo i loro canali ufficiali stanno mostrando molte immagini e brevi clip del nuovo circuito, che tra soli due mesi sarà pieno di pubblicità.