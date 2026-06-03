Charles Leclerc firma un prolungamento del contratto con la Ferrari fino al 2028, prima del Gran Premio di casa a Monaco

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Charles Leclerc riceve un Fungo d'Oro in Ferrari e firma un proroga contrattuale fino al 2028. Il monegasco, che sta per correre nella sua casa, Monaco, continuerà con la Scuderia Ferrari HP fino alla fine della stagione 2028, annunciato dal team e dal pilota in un video. "È la squadra che ho amato e di cui ho sognato di far parte fin da bambino, e dopo tutti questi anni è diventata una seconda famiglia", ha detto il ventottenne.

Prodotto della loro accademia giovanile, Leclerc lavora con la Ferrari dal 2016, diventando il secondo pilota Ferrari con il maggior numero di partenze, con 155 gare, superando recentemente Kimi Räikkönen e solo dietro Michael Schumacher. Ha vinto otto gare e raggiunto 52 podi, inclusi due successi a Monza, nel 2019 e 2024, e la emozionante vittoria a Monaco nel 2024.

"Essere un pilota Ferrari è un sogno, ma è anche una responsabilità che non do mai per scontata", ha detto Leclerc. "Continuerò a dare tutto quello che ho per riportare questa squadra dove appartiene, al vertice, per tutti a Maranello, e soprattutto per i tifosi, la cui passione è il battito di questa Scuderia."

Il Gran Premio di Monaco si svolge questa domenica e, sebbene la Mercedes abbia vinto tutte le gare del 2026, Leclerc punterà a vincere un altro Gran Premio nelle strade dove è cresciuto, ed è ottimista che le nuove auto più piccole ed elettriche renderanno la gara di Monaco di quest'anno più emozionante.