Charles Leclerc ha detto di sembrare un idiota dopo l'incidente a Monaco

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Charles Leclerc rimase distrutto dopo un incidente nel Gran Premio di casa a Monaco, causato da un problema ai freni della sua Ferrari, che lo fece sembrare "un idiota". Nonostante fosse competitivo partendo dal quarto posto e lottando persino per il secondo posto, decisioni strategiche della Ferrari gli fecero perdere posizioni e un guasto ai freni lo costrinse a schiantarsi contro un muro, non riuscendo a concludere la gara.

"Non mi prenderò nemmeno la colpa... Questi freni!Leclerc si è lamentato alla radio subito dopo l'incidente alla fine della gara, spiegando poi di sentirsi in colpa perché quello che gli è successo non è colpa sua.

"Non sono il tipo di guidatore che trova scuse. Sono sempre stato il primo ad ammettere quando commettevo un errore, e non ho problemi ad ammetterlo. Ma oggi sono senza parole", ha detto poi Leclerc. "Non ho nemmeno voglia di parlare troppo perché potrei dire cose di cui potrei pentirmi."

"Quello che sta succedendo è inaccettabile. I problemi ai freni che ho avuto in Canada e qui rendono l'auto praticamente impossibile da guidare", descrivendo i freni che funzionano come interruttori che o non fanno nulla o si bloccano completamente. "Ho provato esattamente la stessa cosa negli ultimi due weekend". Che weekend triste da festeggiare, ha firmato un'estensione biennale con la Ferrari...